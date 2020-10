Simon Pellaud a encore donné de sa personne, samedi, en Thurgovie. KEYSTONE

En quelques mois, le Valaisan de la formation Androni Giocattoli-Sidermerc est devenu le chouchou des suiveurs de la petite-reine, grâce à son naturel sur et sans sa bicyclette. S'il n'a jamais levé les bras cette année et terminé en bronze aux championnats de Suisse, il a très certainement passé un cap, remportant notamment le classement des sprints intermédiaires sur le Giro.

Une troisième place sur ces championnats de Suisse, c'est une jolie façon de finir la saison.

Oui, je suis content. Aujourd'hui, Stefan était tout simplement intouchable (réd: Danilo Wyss et lui ont fini à près de 5 minutes) et rentrer en Valais avec une médaille, c'est une super satisfaction.

Les choses se sont accélérées pour vous ces dernières semaines... Comment les avez-vous vécues?

J'ai pris mon pied. Je me suis vraiment éclaté. C'était un super Giro pour moi. J'ai vraiment pu y faire le cyclisme que j'aime. J'ai pu y aller d'un vélo offensif et été deux fois dans des échappées qui sont arrivées au bout. Malheureusement, il me manquait encore un tout petit quelque chose (réd: il a fini 5e de la 12e étape et 8e de la 19e). Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. J'espère que l'année prochaine, je pourrai revenir sur le Tour d'Italie avec ce petit quelque chose qui m'a manqué cette fois.

Comment on va le chercher, ce «petit quelque chose»?

Je pense que ce sont vraiment des détails... Je visais un classement intermédiaire et cette compétition annexe m'a peut-être coûté un petit peu de force pour jouer la victoire le jour J, lors de la 19e étape notamment. Sur ma première échappée, je n'avais pas réussi à me couvrir et j'avais pris froid dans une descente. Ce sont de toutes petites choses et, en plus, je n'étais pas vraiment à mon meilleur niveau, après mes deux chutes plus tôt dans la saison. J'avais vécu une période assez compliquée, avant d'arriver sur le Giro et c'est pour ça que j'en suis sorti content de ce que j'ai pu prouver là-bas. Peut-être que dans une saison normale, je pourrais retrouver les jambes que j'avais, par exemple, sur le Tour de Romandie 2019. C'est de ces jambes dont j'ai besoin pour pouvoir viser une victoire d'étape.

Vous êtes un baroudeur et vous avez devancé Thomas de Gendt pour la classement des sprints intermédiaires, ça veut dire quelque chose, non?

Je crois qu'il a vraiment apprécié ma personnalité. On a eu une longue discussion au pied du podium à Milan, il n'y avait plus grand monde et on a discuté un bon moment. C'est un coureur que j'admire depuis toujours et de pouvoir gagner son respect, qu'il me dise bravo, pour moi, c'est des bons moments…

Les coureurs vous aiment bien, les journalistes vont aiment bien, vous êtes une star sur Twitter. C'est quoi le secret?!