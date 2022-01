Simon Romang anime Une seule planète saison 3

Après «On se bouge», émission grâce à laquelle il avait fait faire de l’exercice aux Romands semi-confinés en 2020, Simon Romang s’attaque à un nouveau défi: l’animation de la saison 3 d’«Une seule planète», qui commence le 26 janvier 2022, sur RTS 1. Le comédien, que l’on a pu voir dans «La nouvelle revue de Lausanne», est ravi de partir à la rencontre de personnes que la RTS qualifie d’aventurières du changement.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce programme?

D’abord la thématique, que je trouve hyperimportante et que j’ai envie d’aborder avec un côté sympathique et encourageant avec les personnes qui essaient de faire des efforts au quotidien. Ensuite, j’ai découvert avec la présentation d’émissions, et plus particulièrement grâce à «On se bouge tout l’été», que j’adore rencontrer les gens.

Que faites-vous au quotidien pour préserver l’environnement?

Quand j’ai commencé le tournage, ma compagne et moi nous sommes débarrassés de tous les gels douche, de tous les shampooings et du liquide vaisselle au profit de produits solides. Je me suis acheté un vélo électrique. Je suis toujours dans l’éternel essai de manger moins de viande, mais pour l’instant c’est un peu un vœu pieux. Je ne suis pas un exemple parfait, et ça fait partie du ton général de l’émission de cette troisième saison. Nicolas, le présentateur précédent, était végétarien, il ne prenait que son vélo, il était vraiment très avancé. Moi, je suis plus solidaire des gens qui essaient.

Que va-t-on voir dans cette saison?

Il y aura une famille qui souhaite désencombrer son intérieur, des fleuristes qui aimeraient élargir leur offre de fleurs locales. On rencontrera aussi une femme qui fait 26’000 kilomètres de voiture par année et qui veut diminuer son impact sur l’environnement. Et il y aura un épisode sur la détox digitale. On est mégaaccro à nos smartphones et ça a un poids écologique.

Qu’avez-vous appris pendant le tournage?

Je ne savais pas que les fleurs polluaient autant. Celles qu’on achète ici viennent souvent de très loin et je me suis rendu compte que c’était comme les fruits et les légumes, il faudrait les prendre de saison et locales.

Votre spectacle, «Charrette!», il est écolo?