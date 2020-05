Hockey sur glace

Simon Schenk est décédé

Ancien joueur, sélectionneur, entraîneur et directeur sportif, l'Emmentalois avait 73 ans.

Il était une légende du hockey suisse. Simon Schenk, qui avait été joueur, sélectionneur, entraîneur et directeur sportif, est décédé jeudi. ll avait 73 ans.

En 1976, l'Emmentalois avait été membre de la formation de Langnau sacrée championne de Suisse. Il y assumait un rôle de joueur d'énergie, parfois de trublion, avec Peter Wüthrich et Rolf Tschiemer sur un trio offensif. Quelques années plus tôt, il s'était fait connaître du grand public au sein de la «Teufelslinie» (la ligne des diables) qu'il formait avec Bruno Wittwer et Werner Langweiler.