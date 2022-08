Les Européens en direct: Simon Westermann dans le top 10 du triathlon

Les pistards suisses Valère Thiébaud et Claudio Imhof ont bien figuré, lors des qualifications de la poursuite individuelle des Européens de Munich. Le Neuchâtelois de 23 ans et le Thurgovien de 31 ans ont pris de très correctes 6e et 7e places, tous deux à un peu plus de deux secondes de la 4e place qualificative pour la petite finale.