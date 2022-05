Cyclisme : Simon Yates à l’heure sur le Giro

Le Britannique, un des candidats à la victoire finale, a enlevé le contre-la-montre de la 2e étape du Tour d’Italie dans les rues de Budapest, devant Mathieu van der Poel, qui conserve le maillot rose. Le Zurichois Mauro Schmid a également brillé.

Parmi les favoris, le Colombien Miguel Angel Lopez et l’Espagnol Mikel Landa sont ceux ayant accusé les débours les plus conséquents (respectivement 59e à 42’’ et 30e à 33’’) devant le belvédère du Bastion des pêcheurs offrant un panorama de cliché Instagram sur Pest et le fameux Parlement gothique de Hongrie.