Cyclisme : Simon Yates s’adjuge Tirreno-Adriatico

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott), leader de la course depuis vendredi, a remporté la 55e édition de Tirreno-Adriatico à l’issue de la 8e et dernière étape, ce lundi.

Au classement général, Simon Yates devance son compatriote Geraint Thomas (Ineos) de 17 secondes et le Polonais Rafal Majka (Bora) de 29 secondes.

«Je suis un coureur différent par rapport à 2018. Je suis plus vieux, j’ai plus d’expérience et j’ai appris à gérer mon stress. Je pense que ça s’est vu sur ce Tirreno-Adriatico», a estimé Yates.