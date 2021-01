Longtemps établie sur la Côte, Simona De Silvestro avait signé ses plus beaux exploits aux É tats-Unis, d’abord en Formule Atlantique (victoire à Long Beach en 2008, troisième du championnat l’année suivante avec quatre victoires à la clef), puis en IndyCar dès 2010, lorsqu’elle fut notamment sacrée « R ookie of the year», débutant de l’année, lors des fameux 500 Miles.

«Je suis très excitée devant cette incroyable opportunité: retourner à Indianapolis , explique la Suissesse. C’est aux É tats-Unis que ma carrière avait réellement commencé au plus haut niveau et y retourner avec Beth (ndlr: Paretta, la patronne de l’équipe) et son nouveau team, c’est une chance rare. Le promoteur du championnat Indy développe un programme qui promeut la diversité et les mêmes chances pour toutes et tous, spécialement les femmes en ce qui concerne notre projet. C’est une cause qui m’a toujours tenue à cœur et que les organisateurs des 500 Miles ont été parmi les premiers à vouloir défendre . »