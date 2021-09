Tennis - Simona Halep donne son nom à une espèce d’insectes

Tout est parti d’une étude menée par des scientifiques dans le comté de Constanta, en Roumanie. Ces derniers, des chercheurs de l’Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca (USAMV) , ont découvert l’existence, dans la région, d’une espèce d ’ insectes non recensée jusqu’à présent. Lorsqu’il s’est agi de lui trouver un nom, ils ont pensé à Simona Halep, née à Constanta. Leur réflexion a abouti à la dénomination suivante: Phlebotomus simonahalepae.

«Décrire une nouvelle espèce est un processus complexe, qui prend du temps, mais aussi un acte de responsabilité, a justifié le professeur Andrei Mihalca, coordinateur de l’étude, dans les médias locaux. L’idée de nommer l’espèce en l’honneur de Simona Halep nous est venue lors d ’ une conférence sur les phlébotomes aux Galápagos. C ’ est en discutant avec Cristina Pop, l’auteur de l ’ étude, que j’ai suggéré ce nom, d’autant que le site de l’étude est très proche du lieu de naissance de notre tenniswoman. Cristina a immédiatement accepté et nous avons été très heureux par la suite de recevoir l’accord de Simona Halep, par l’intermédiaire de son responsable juridique, qui nous a fait savoir qu’elle était honorée par notre initiative. Nous dédions cette découverte scientifique à Simona Halep, en signe d’honneur et de reconnaissance pour ses performances et pour la façon dont elle porte le nom de la Roumanie dans le monde, comme nous le faisons également dans le domaine de la recherche.»