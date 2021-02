TENNIS : Simona Halep s’est fait très peur, Nick Kyrgios aussi

La joueuse roumaine, finaliste en 2018, a souffert contre l’Australienne Ajla Tomljanovic, qui est passée à deux points du match. L’Australien, lui, a écarté deux balles de match.

«Je me suis beaucoup parlé, mais pas pour me dire des choses très positives. Je me reprochais de ne pas être assez forte pour la battre. Mais à la fin, je pense que j’ai été mentalement meilleure qu’elle. Je voulais vraiment gagner le match et je ne voulais pas baisser les bras», a-t-elle commenté après 2 h 30 d’un terrible bras de fer.