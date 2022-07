Tennis: Simona Waltert franchit l’obstacle des 8es de finale à Lausanne

Waltert marche sur l’eau depuis une dizaine de jours. Avant de s’offrir le scalp de Collins, elle venait de cueillir le tournoi ITF d’Amstelveen (Pays-Bas), son sixième titre sur le circuit secondaire et le plus prestigieux. Un résultat qui lui a permis de de décrocher le meilleur classement de sa jeune carrière (154e). À Lausanne, son ascension ne connaît pour l'instant aucun accroc.

Face à Bucsa, la Suissesse a démarré tambour battant. Faisant étalage de la variété de son jeu, entre une jolie longueur en coup droit et des amorties bien senties, elle empochait le premier set en à peine 25 minutes. La machine s’enrayait en début de deuxième manche: coupables de plusieurs fautes directes, Waltert se retrouvait menée 3-0. Mais elle s’accrochait et revenait à 3-3, breakant au passage son adversaire à 3-1 au terme d’un jeu rallye. Dans la foulée, elle s’emparait une nouvelle fois de la mise en jeu de l’Espagnole pour faire la course en tête. Le momentum venait de changer de camp, pensait-on. Mais elle ne parvenait pas à tenir son service lors des jeux suivants et concédait le deuxième set. Tout était à refaire.