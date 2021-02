Netflix : Simone Ashley, nouvelle héroïne de «Bridgerton»

L’actrice qui interprète Olivia dans «Sex Education» a été choisie pour être le premier rôle féminin de la saison 2 de la série de Shonda Rhimes.

Les choses se précisent pour la deuxième saison de «La chronique des Bridgerton». Deadline révèle que Simone Ashley a été choisie pour jouer le rôle principal féminin des prochains épisodes. L’actrice britannique de 25 ans, vue dans «Broadchurch» et «Sex Education», notamment, incarnera Kate Sharma, jeune femme intelligente et têtue qui ne supporte pas les imbéciles et qui vient de s’installer à Londres.