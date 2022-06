Affaire Nassar: Simone Biles et 90 gymnastes réclament un milliard de dollars au FBI

Gymnastique : Simone Biles et 90 gymnastes réclament un milliard de dollars au FBI

De nombreuses gymnastes américaines accusent l’agence américaine de «négligence» dans l’affaire des abus sexuels commis par Larry Nassar.

La championne Simone Biles et plus de 90 autres gymnastes américaines ont réclamé mercredi en justice un milliard de dollars à la police fédérale, accusée de «négligence» dans le scandale des abus sexuels commis par l’ancien médecin Larry Nassar.

Elle a accusé les policiers du FBI d’avoir «travaillé» avec la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain «pendant 421 jours pour cacher cette information au public, permettant à Nassar de continuer à agresser des filles et des jeunes femmes».

Prison à vie pour Nassar

Ancien médecin de l’équipe féminine des États-Unis, Larry Nassar, 58 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été lourdement condamné en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises au sein de la fédération de gymnastique, à l’université d’État du Michigan et dans un club de gymnastique.