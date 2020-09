Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo: «Je les ai vus de mes yeux! Qui filmaient»

L’ex-Première dame ivoirienne accuse l’armée française de ne pas l’avoir protégée alors qu’elle avait été victime de «tentatives de viols», lors de son arrestation en 2011.

L’ex-Première dame ivoirienne Simone Gbagbo a accusé l’armée française de ne pas l’avoir protégée contre des «tentatives de viol» lors de son arrestation en 2011, et elle a plaidé pour un report de la présidentielle du 31 octobre, dans un entretien à France 24.

«Ils étaient bien là quand les gens nous chassaient, nous abattaient et je n’ai pas vu un seul soldat français lever la main. Ils étaient là avec des caméras», a-t-elle affirmé, y voyant «la conséquence de l’attitude du gouvernement de M. Nicolas Sarkozy» (alors président français).

Amnistiée en 2018

On y voyait Simone Gbagbo bousculée par des soldats. D’autres images montrent des violences faites à Michel Gbagbo, le fils de M. Gbagbo.

Par ailleurs, évoquant la présidentielle du 31 octobre 2020, Mme Gbagbo a estimé que le scrutin «n’aura pas» lieu, rappelant que l’opposition refuse la candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé, et réclame un nouveau Conseil constitutionnel et une nouvelle Commission électorale indépendante.

«Laurent Gbagbo a le droit de rentrer (…)»

«Laurent Gbagbo a le droit de rentrer dans son pays, il veut rentrer et les Ivoiriens ici l’attendent. Alassane Ouattara n’a pas à décider quand il doit, comment il doit rentrer ou non. Qu’il lui donne son passeport et puis c’est tout!», a-t-elle lancé.