Canton de Neuchâtel

Simonetta Sommaruga en visite dans un EMS

Chaque année pour le 1er mai, Simonetta Sommaruga rend visite à des personnes engagées dans des secteurs où les conditions de travail ne sont pas faciles.

Les EMS jouent un rôle central. «Il est essentiel qu'ils aient assez de personnel qualifié et que ce personnel soit rétribué équitablement», a ajouté la conseillère fédérale. Car actuellement, de nombreux soignants de ce domaine cherchent à quitter la profession.

Virus en chocolat dévoré

La conseillère fédérale a choisi cette année un établissement médico-social (EMS) à Neuchâtel où elle a échangé pendant près d'une heure avec la direction et le personnel. Elle a salué les pensionnaires depuis l'extérieur des bâtiments, en raison des mesures sanitaires.

«Ma visite, planifiée depuis un certain temps, était prévue le 1er mai mais j'ai dû anticiper ma venue en raison d'une séance demain du Conseil fédéral», a ajouté Simonetta Sommaruga. «J'ai hésité à venir en raison du Covid-19. J'ai renoncé à rencontrer les seniors qui m'ont saluée depuis le balcon et c'était néanmoins magnifique», a expliqué la conseillère fédérale.

En discutant avec le personnel de l'EMS, la présidente de la Confédération s'est déclarée «impressionnée et reconnaissante» du service immense fourni par les employés «qui redoublent d'attention pour maintenir le lien social tout en isolant les pensionnaires pour éviter de les contaminer. Une quadrature du cercle», a expliqué Simonetta Sommaruga.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois, Laurent Kurth, qui a accompagné la présidente de la Confédération dans l'EMS, a dévoilé que celle-ci a «dévoré le virus en chocolat», fabriqué par les pâtissiers de l'EMS. Il s'est réjoui de la collaboration de «grande qualité» entre canton et Confédération.

Après sa visite à l'EMS, la conseillère fédérale s'est aussi entretenue avec une délégation du Conseil d'Etat neuchâtelois, avec lequel elle a abordé la situation sanitaire et économique neuchâteloise dans le contexte de la pandémie Covid-19. «La situation est très exigeante pour les cantons qui restent en première ligne», a expliqué la Bernoise.

«Les possibilités d'échanges et les contacts directs et personnels sont donc nécessaires», a ajouté la conseillère fédérale. «En temps normal, le Conseil fédéral n'a pas beaucoup de pouvoirs et c'est voulu. Avec cette situation extraordinaire, c'était nécessaire de travailler d'une autre façon».