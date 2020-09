Suisse : Simonetta Sommaruga en visite diplomatique à Rome

La présidente de la Confédération s’entretiendra à Rome avec son homologue italien Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga se rendra la semaine prochaine à Rome. Elle y rencontrera mardi le président de la République italienne Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Les discussions porteront notamment sur la gestion de la pandémie de coronavirus et les questions économiques et sociales qui s’y rapportent, indique mercredi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué.