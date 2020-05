Coronavirus

Simonetta Sommaruga et Angela Merkel échangent sur la crise

Les deux dirigeantes ont notamment relevé le bon fonctionnement des vols de rapatriement ou la gestion de la circulation des personnes à la frontière.

Après un blocage en début de crise des importations du matériel de protection, la collaboration s’est améliorée entre la Suisse et l’Allemagne et a par la suite très bien fonctionné, notamment pour les vols de rapatriement ou la gestion de la circulation des personnes et des marchandises à la frontière, souligne le Département de l’environnement et des transports.