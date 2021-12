Simonetta Sommaruga lance la campagne pour l’aide aux médias

Cette aide à la presse de 151 millions de francs par année n’a toutefois pas fait l’unanimité au Parlement, où les représentants de la droite libérale à l’UDC ou au PLR ont voté contre. Un référendum a donc abouti et la campagne s’annonce assez tendue autour de ce sujet. Simonetta Sommaruga a rappelé que ces 151 millions de francs au maximum par an, seront financés par des recettes existantes et par le budget de la Confédération. Le projet ne prévoit pas de nouvelles taxes.

Soutien prioritaire aux médias locaux

Ce paquet d’aides est polymorphe. Il améliore les rabais accordés pour la distribution matinale des quotidiens et d’hebdomadaires en abonnement, ainsi que pour les périodiques des associations et des fondations. Il apporte un soutien complémentaire aux radios privées locales, aux télévisions régionales et une aide aux médias en ligne nationaux. «Les mesures sont conçues de manière que les journaux à faible et moyen tirage et les médias en ligne en profitent davantage. Ainsi, la couverture médiatique dans les régions rurales et les petites villes est renforcée», a plaidé la conseillère fédérale.