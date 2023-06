Sommaruga pourrait devenir la présidente de la Croix-Rouge suisse

Réseau, expérience en matière de direction et d’ONG, l’ancienne conseillère fédérale est vivement sollicitée pour reprendre la présidence de la CRS.

Vendredi 2 juin, Barbara Schmid-Federer, présidente de la Croix-Rouge suisse (CRS), a annoncé sa démission avec effet immédiat. Le directeur a aussi été destitué. «À ma connaissance, la Croix-Rouge n’a jamais connu une telle crise dans son histoire. Il faut maintenant un nouveau départ total à sa tête», déclare Toni Frisch, ancien vice-président et membre d’honneur de la CRS, à la «NZZ am Sonntag» (article en allemand). Et ce nouveau départ pourrait venir de Simonetta Sommaruga.