Beau geste – Simonetta Sommaruga prend en charge des auto-stoppeuses

Son post sur le réseau social a été «liké» samedi matin par plus de 2700 personnes et a reçu une pluie de commentaires élogieux. «Un pays où une conseillère fédérale peut conduire sa propre voiture sans garde du corps… c’est vraiment très beau», a ainsi souligné une internaute. «Une histoire seulement possible dans notre pays! Félicitations Madame la conseillère fédérale!» ont renchéri plusieurs personnes. «Cela me rend fier d’habiter un pays où nos ministres sont capables de telles actions», a ajouté un autre internaute.