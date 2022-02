Environnement – Simonetta Sommaruga «préoccupée» par la dioxine lausannoise

«Je suis très préoccupée par cette pollution des sols, en particulier sur les aires de jeu, mais aussi dans d’autres endroits où les enfants jouent. Vous savez comment les petits jouent: tout va dans la bouche. Et si ces sols sont si pollués, les enfants n’ont vraiment aucune chance.» C’est en ces termes que la ministre de l’Environnement Simonetta Sommaruga a répondu à une interpellation de la sénatrice Adèle Thorens Goumaz sur la pollution à la dioxine à Lausanne .

Après l’ampleur de la pollution révélée en octobre dernier, la sénatrice s’était inquiétée auprès du Conseil fédéral pour savoir si d’autres sites étaient concernés et s’il existait des solutions à large échelle pour des nettoyages qui s’annoncent titanesques. Elle demandait aussi si une aide financière de l’État était envisageable.

Simonetta Sommaruga a rappelé que le principe du pollueur-payeur s’appliquait pour financer l’assainissement des sols. C’est donc l’exploitant de l’usine d’incinération des ordures ménagères qui doit payer les frais (en fin de compte la Ville de Lausanne), a-t-elle souligné. Elle a confirmé qu’il existait bel et bien un fonds de la Confédération, le fonds Vasa, qui pourrait prendre 40% des coûts à sa charge, mais uniquement pour les décharges de déchets urbains ou lorsque le pollueur est insolvable.

Lueur d’espoir

Toutefois, la ministre socialiste a rappelé que Berne ne connaissait pas encore l’ampleur de la pollution des sols autour de toutes les usines d’incinération en Suisse. De nombreuses analyses ne sont pas encore terminées, a-t-elle souligné. «Nous allons d’abord regarder les surfaces concernées et l’ampleur des coûts. Ce n’est qu’en connaissant l’étendue du problème que nous pourrons éventuellement envisager de cofinancer l’assainissement de ces sols», a-t-elle expliqué.

Simonetta Sommaruga a encore rappelé qu’un projet de révision de la loi sur la protection de l’environnement était en consultation. Il devrait être présenté cet automne et «il contient des éléments qui vont dans le bon sens», selon elle. Berne compte aussi mettre en place un groupe de travail cette année encore, et les cantons y seront représentés. «J’espère qu’avec cette révision de la loi, nous mettrons en place les bonnes conditions-cadres pour que les analyses soient effectuées, que les assainissements soient réalisés et que les cantons obtiennent un soutien là où ils en ont besoin», a-t-elle conclu.