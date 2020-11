Suisse : Simonetta Sommaruga reçoit des milliers de lettres à propos du Covid

Le nombre de courriers adressés à la présidente de la Confédération s’est multiplié ces derniers mois, selon une responsable de la communication du DETEC. Quatre lettres sur cinq concernent la crise sanitaire.

Normalement, la présidente reçoit environ trente lettres par jour, a indiqué lundi sur la SRF Géraldine Eicher, la responsable suppléante de la communication du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Il y en a maintenant beaucoup plus: «Ces derniers mois, le nombre de lettres s’est multiplié, nous en avons reçu des milliers».

Ambiance plus morose

Dans une lettre adressée à Simonetta Sommaruga et citée à la radio publique alémanique (SRF), il est par exemple écrit: «Pour être honnête, je n’ai plus d’espoir depuis plusieurs semaines maintenant. Je me sens abandonné, perdu et parfois simplement en colère contre les mesures non harmonisées des autorités.»