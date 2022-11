Simonetta Sommaruga va elle aussi quitter le Conseil Fédéral

Ancienne députée du canton de Berne au Conseil national et au Conseil des États, Simonetta Sommaruga a été élue au Conseil fédéral le 22 septembre 2010. Elle a d’abord succédé à Moritz Leuenberger (PS/ZH) à la tête du Département fédéral de justice et police (DFJP) avant de s’occuper du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) depuis 2019.