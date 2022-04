Environnement: Simonetta Sommaruga veut un sommet du climat en Suisse

Des conférences qui se tiennent depuis 1995

Les Conférences des Nations unies sur les changements climatiques découlent d’un processus initié par l’ONU en 1992 à la suite du Sommet de Rio pour faire face au changement climatique. Prévues par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, les conférences prennent la forme d’une suite de Conférences des parties (ou COP pour Conference of the Parties) organisées chaque année depuis 1995. Le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris ont été négociés pendant ces conférences.