Télévision

«Simpsons»: le doublage des personnages de couleur change

L’épicier d’origine indienne Apu Nahasapeemapetilon et le Dr Hibbert, un homme noir, ne seront désormais plus doublés par des acteurs blancs.

Le créateur de la série, Matt Groening, avec ses personnages Bart et Homer Simpson, à Hollywood le 14 février 2012.

Les producteurs des Simpsons, série animée mondialement connue, ont annoncé vendredi qu’ils ne feraient désormais plus appel à des acteurs blancs pour doubler les personnages appartenant à des minorités ethniques. «Nous allons de l’avant. Les Simpsons n’auront plus d’acteurs blancs pour assurer la voix des personnages non blancs», ont indiqué les studios Fox dans une déclaration transmise à l’AFP.