Hip-hop : Sim’s remonte le temps dans la ville de ses souvenirs

Le rappeur jurassien a dévoilé «Des litres», émouvant deuxième single, dont le clip a été tourné à Porrentruy (JU).

Sim’s en a vu et vécu des choses dans la ville de Porrentruy (JU). Ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, heureux ou tristes, le rappeur s’en sert dans «Des litres» pour dresser le bilan de sa vie une vingtaine d’années plus tard. Clin d’œil à l’histoire, le morceau a été produit par Yvan Peacemaker, célèbre producteur suisse de hip-hop qui a offert l’un des premiers gros coups de projecteurs à Sim’s en l’invitant à rejoindre sur scène Double Pact, formé par Yvan, Stress et Nega, au festival Rock’Air à… Porrentruy en 1998.