Sim’s voit la vie comme un Rubik's Cube

En 2020, Sim’s sortait un single de soutien aux activistes proclimat, «Nous contre eux». L’année suivante, il racontait ses souvenirs d’enfance et d’adolescence à Porrentruy, dans la chanson «Des litres». Le 1er avril 2022, le rappeur jurassien a enfin dévoilé l’album qui contient ces deux titres: «Le cœur des autres».

Ce disque, c’est votre 5e ou 6e album?

On dit le 5e, même si c’est le 6e. Le tout premier, on ne le compte pas. Je l’ai sorti il y a très longtemps et personne ne le possède, sauf ma famille.

Pourquoi la pochette du «Cœur des autres» montre-t-elle un Rubik’s Cube?

Le fil rouge de ce disque est que l’on passe notre temps à essayer d’assembler les choses, de tout manipuler, pour se montrer sous un meilleur jour. À l’image d’un Rubik’s Cube, il y a des périodes difficiles pendant lesquelles toutes les cases sont mélangées, et d’autres plus faciles où l’on a un peu près une bonne face.

Quand avez-vous écrit cet album?

À part «L’essentiel», les autres chansons ont été écrites avant la pandémie. Durant cette période, je n’ai pas été créatif. Elle m’a éloignée de ma principale source d’inspiration puisque mes idées proviennent essentiellement de ce que j’observe chez les gens dans les transports en commun ou les halls de gare.

Votre single «Debout» tourne en radio. Qu’avez-vous voulu dire dans ce morceau?

Qu’en devenant papa, je me suis rendu compte que toutes les choses que j’avais faites dans ma vie et dont je n’étais pas forcément fier ne m’importaient plus. Je chante «Avant j’étais amer, aujourd’hui je suis amour», cela résume bien l’état d’esprit du titre.

Vous venez d’entrer dans la quarantaine. Un cap a-t-il été franchi?

Même si j’évoque beaucoup le temps qui passe dans mes textes, je continue de vouloir changer le monde. Je le fais peut-être juste avec moins d’utopie et de radicalité. En passant ce cap, je me suis dit: «OK, je n’ai pas mis fin à une guerre mondiale, ni créé de vaccin. En revanche, j’ai écrit des chansons et elles vont rester.» Je trouve rassurant cette idée que même si je meurs demain, elles continueront à parler et à aider des gens. Le plus beau compliment qu’on puisse me faire est: «J’ai eu l’impression que tu as écrit cette chanson pour moi.»

Quand vous regardez dans le rétroviseur de vos 20 ans de carrière, vous voyez quoi?