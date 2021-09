Polémique : Simu Liu soupçonné d’homophobie et de sexisme

En fouillant dans le profil Reddit de l’interprète principal de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux», des internautes lui ont attribué des propos peu glorieux.

Simu Liu dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux».

«Les filles ne sont pas aussi bonnes que les garçons en sport.» «Jouer au volley-ball avec une fille dans l’équipe me frustre.» Ou encore: «La pédophilie n’est pas si différente (de l’homosexualité), il s’agit d’une petite mutation dans le génome qui définit nos préférences sexuelles.». Diantre! Voilà des propos qu’on n’attendait pas dans la bouche de Simu Liu, interprète principal de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux», le premier film Marvel à mettre la communauté asiatique en avant et qui cartonne au box-office.