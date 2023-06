VTT: Sina Frei en bronze aux Jeux européens

La vice-championne olympique de Tokyo a ainsi confirmé sa bonne forme du moment, mais cela n’a pas suffi pour inquiéter Puck Pieterse (21 ans). La talentueuse Néerlandaise, qui a bouclé le parcours en 1 h 18 et 26 secondes, a devancé l’Autrichienne Mona Mitterwalner (21 ans) de 26 secondes et Sina Frei d’une minute et cinq secondes.