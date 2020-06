Paris

Sindy revit grâce à YouTube

Après avoir tenté de percer dans la musique, la Française de 24 ans a trouvé son équilibre en s’exprimant sur le Net.

Découverte en 2013 dans «Popstars», sur D8, Sindy avait tenté sa chance pour devenir chanteuse. Si elle n’avait pas remporté la victoire dans l’émission, dont La Fouine faisait partie du jury, elle a pu ensuite collaborer le rappeur français en intégrant le groupe Team BS. À seulement 17 ans, elle avait rencontré un franc succès et remporté un disque d’or, avec ses trois acolytes. Cependant, cette notoriété soudaine l’avait bousculée. Il arrivait que des personnes la reconnaissent dans la rue et crient son nom. «Une fois, j'ai eu une crise d'angoisse, alors que je faisais du shopping avec deux copines. Je n'étais pas prête à ça et les gens ne sont pas toujours sympas», a confié Sindy au blogueur Sam Zirah.