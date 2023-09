Singapour: L’ex-vice Premier ministre élu président

L’ex-vice-premier ministre de Singapour Tharman Shanmugaratnam a été élu président vendredi, selon les résultats officiels à l’issue du premier scrutin organisé depuis plus de dix ans pour ce poste essentiellement honorifique dans la ville-Etat.

«Un vote de confiance et d’optimisme»

Le département des élections a annoncé que l’économiste de 66 ans avait remporté l’élection face à ses deux rivaux, avec 70,4% des suffrages exprimés. Tharman Shanmugaratnam va succéder à Halimah Yacob, qui s’était présentée sans adversaire pour son mandat de six ans en 2017.

«Je pense qu’il s’agit d’un vote de confiance à l’égard de Singapour. C’est un vote d’optimisme pour un avenir dans lequel nous pourrons progresser ensemble», a déclaré Tharman Shanmugaratnam dans un discours avant l’annonce des résultats. Bien que la fonction de président soit en grande partie cérémonielle, son détenteur supervise les réserves financières de la ville-Etat, peut mettre son veto à certaines mesures et approuve les enquêtes anti-corruption. Le gouvernement de cette riche cité-Etat est dirigé par le Premier ministre, Lee Hsien Loong, du Parti d’action populaire (PAP) au pouvoir depuis 1959. Le chef de l’Etat, lui, ne doit appartenir à aucun parti politique.

Série de scandales politiques

Le parti a connu en 2020 ses plus mauvais résultats électoraux, face à une opposition en progrès, mais conserve néanmoins les deux tiers des sièges au Parlement. Tharman Shanmugaratnam était opposé à Ng Kok Song, 75 ans, qui était auparavant directeur des investissements chez GIC, l’un des plus grands fonds souverains au monde qui gère les réserves de change de Singapour, et à l’homme d’affaires Tan Kin Lian, 75 ans, ancien directeur général du géant local de l’assurance NTUC Income, perdant lors de la présidentielle de 2011.