F1 – Grand Prix de Singapour: Singapour sous la pluie. départ repoussé

Singapore Marina Bay Circuit

Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce tant attendu grand prix de Singapour. Tant attendu car la dernière course dans cette ville était en 2019, le coronavirus nous a privés de ce circuit fou depuis.

Un tour éreintant de 5 km, mais avec 23 virages, des bosses de partout, le tout dans une chaleur et une humidité insoutenable. Les pilotes perdent jusqu'à 3 Kg pendant la course tant les conditions dans le cockpit sont dures.

Pour ceux qui ont suivi le Grand Prix d'Italie il y a trois semaines, cela va être un gros changement, on passe du Grand Prix le plus rapide dans la banlieue de Milan à un des plus lents avec Monaco en pleine nuit illuminée de Singapour.