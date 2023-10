Le duo d'electro Ofenbach a repris un tube planétaire de Kim Wilde

«Dorian est très fan de «Cambodia». Il me faisait écouter la chanson en me disant qu’il faudrait qu’on la reprenne un jour. J’étais plutôt chaud, mais je voulais qu'on en fasse autre chose que cette histoire d’amour liée à la guerre au Cambodge. On ne voulait pas raconter ça. Du coup, on est parti sur un tout autre concept, en recomposant tous les couplets, avec la chanteuse Norma Jean Martine, entendue sur le titre «Head Shoulders Knees & Toes». On voulait proposer quelque chose de nouveau», a expliqué César, moitié d’Ofenbach, au micro de Fun Radio. Cette reprise a été autorisée par les ayants droits de la musique de Kim Wilde. «On a été en contact avec sa famille. Elle compose avec son père, son frère. On ne voulait pas refaire le morceau original, on a réécrit la mélodie. On voulait son autorisation et qu’elle aime notre chanson. Ça a été le cas», a précisé Dorian.