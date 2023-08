Découvrez Single Soon, le titre tant attendu de Selena Gomez

«Cela fait un moment que vous me demandez des nouveautés en matière de musique. Comme je n’ai pas tout à fait terminé «SG3» (ndlr: son prochain album), je voulais sortir une petite chanson amusante que j’ai écrite il y a quelque temps et qui est parfaite pour la fin de l’été», a écrit Selena Gomez sur Instagram. L’Américaine de 31 ans, qui est également actrice, notamment dans la série «Only Murders in the Building» pour laquelle elle nous a accordé une interview, n’avait plus sorti de morceau original depuis 2022. Son dernier titre en date était «My Mind & Me», extrait du documentaire «Selena Gomez: My Mind & Me».