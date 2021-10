Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et dans le monde

Découvrez le classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 27 octobre 2021.

Steve Angello, Sebastian Ingrosso et Axwell (de g. à dr.) de la Swedish House Mafia entourant The Weeknd sur le clip de «Moth To A Flame». DR

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Easy On Me» Adele

2. «Heat Waves» Glass Animals

3. «Pepas» Farruko

4. «Shivers» Ed Sheeran

5. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

6. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

7. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

8. «Moth To A Flame» Swedish House Mafia, The Weeknd

9. «Bad Habits» Ed Sheeran

10. «Cold Heart (Pnau Remix)» Elton John, Dua Lipa

Top 10 des morceaux les plus viraux dans le monde

1. «Leni (Crystal Castles)» On The Way to Catharsis

2. «See You Later (ten years)» Jenna Raine

3. «Por Supuesto» Marina Sena

4. «All I Want Is You» Rebzyyx, Hoshie Star

5. «Nuestra Canción» Monsieur Periné, Vicente Garcia

6. «I Love You So» The Walters

7. «Pagsamo» Arthur Nery

8. «Runtuh» Feby Putric, Fiersa Besari

9. «Toxic» BoyWithUke

10. «YA budu yebat» Moreart, IHI

