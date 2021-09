Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez les classements des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 1er septembre 2021.

La chanteur américano-coréen Sam Kim, 23 ans, figure à la 10e place du Top viral avec «Love Me Like That». Twitter

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

2. «Jail» Kanye West ft. Francis and the Lights & Jay-Z

3. «Hurricane» Kanye West ft. Lil Baby & The Weeknd

5. «Off the Grid» Kanye West ft. Playboi Carti & Fivio Foreign

6. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

7. «Ok Ok» Kanye West ft. Fivio Foreign & Lil Yachty

8. «Praise God» Kanye West ft. Baby Keem & Travis Scott

10. «Heat Waves» Glass Animals

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «It’s Only Me» Kaleb J

2. «Chega E Senta - Ao Vivo» John Amplificado

3. «Manike Mage Hithe» Chamath Sangeeth, Yohani, Satheeshan

4. «Now I Know» Kaleb J

5. «Passinho Debochado» Dan Ventura

6. «Loverboy» A-Wall

7. «Ranjha» Jasleen Royal, B Praak

8. «Raataan Lambiyan» Tanishk Bagchi, Jubin Nautiyal, Asees Kaur

9. «Ik Ga Zwemmen» Mart Hoogkamer

10. «Love Me Like That» Sam Kim

20minutes Radio

20minutes Radio propose le meilleur de la musique sur plusieurs chaînes thématiques (généraliste, trend/newcomer, hip-hop/r’n’b, french rap, chillout/lounge et workout).