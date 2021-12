Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 9 décembre 2021.

La popstar américaine Ariana Grande figure à la 9e place dans le Top des singles en Suisse avec sa chanson de Noël, «Santa Tell Me», sortie en 2014. Imago

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey

2. «Last Christmas» Wham!

3. «abcdefu» Gayle

4. «Easy On Me» Adele

5. «Heat Waves» Glass Animals

6. «Shivers» Ed Sheeran

7. «Jefe» Ninho

8. «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» Michael Bublé

9. «Santa Tell Me» Ariana Grande

10. «Jingle Bell Rock» Bobby Helms

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «abcdefu» Gayle

2. «Titan» Salastkbron

3. «Own Brand Freestyle» FelixThe1st ft. Dreya Mac & Finch Fetti

4. «Bota a Mão No Chão» Mc Fopi, Felipe Cardoso DJ

5. «Gamzedeyim Deva Bulmam» Dedublüman, Çagrı Çelik

6. «Middle Of The Night» Elley Duhé

7. «abcdefu (angrier)» Gayle

8. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

9. «Der letzte Song (Alles wird gut)» Kummer ft. Fred Rabe

10. «Happier Than Ever» ASTN

