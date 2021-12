Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 2 décembre 2021.

Comme à chaque saison des fêtes depuis 27 ans, «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey fait un carton. Instagram

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Easy On Me» Adele

2. «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey

3. «abcdefu» Gayle

4. «Heat Waves» Glass Animals

5. «Shivers» Ed Sheeran

6. «Last Christmas» Wham!

7. «Pepas» Farruko

8. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

9. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

10. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «abcdefu» Gayle

2. «Own Brand Freestyle» FelixThe1st ft. Dreya Mac & Finch Fetti

3. «Gamzedeyim Deva Bulmam» Dedublüman, Çagrı Çelik

4. «Come Over (Again)» Crawlers

5. «Tu Joga Pra Tras Tu Encosta Encosta Vs No Pique Bbb (DJ DN O Astro Remix)» DJ DN O Astro, Mc Mascara, Mc Rodrigo do Cn

6. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

7. «abcdefu (angrier)» Gayle

8. «Sad Girlz Luv Money Remix» Amaarae, Kali Uchis, Moliy

9. «Takut» Idgitaf

10. «Middle Of The Night» Elley Duhé

