Top des singles en Suisse et viraux dans le monde 

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des chansons les plus streamées en Suisse ainsi que le top des morceaux les plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 23 juin 2021.

Top 10 des titres les écoutés en Suisse

4. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

6. «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X

De la gare aux Francomanias

Le groupe Magenta avait scotché tout le monde en avril 2021 avec son clip-film réalisé dans la gare de métro Magenta à Paris pour la sortie de son premier album «Monogramme». L’un des membres nous a révélé les coulisses du tournage. «On a eu la gare, une seule nuit, entre le dernier et le premier train, de 23h à 5h du matin. On a éteint toutes les lumières et installé beaucoup de lasers et de machines à fumée. L’idée était de transformer le lieu en un club. Pour qu’on ne voie pas nos visages (ndlr: les membres de Magenta désirent garder l’anonymat), tout en restant humains sur les images, on portait des masques très fins de couleur chair», a-t-il raconté. À signaler que Magenta se produira au festival des Francomanias, à Bulle, au mois d’août 2021, tout comme Suzane, Arma Jackson, Pomme, L’Impératrice ou encore Georgio.