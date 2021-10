Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 6 octobre 2021.

La chanteuse des Philippines Jikamarie figure à la 3 e place du Top viral avec son single «Lutang» . Instagram

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Kuku» Butrint Imeri

4. «Pepas» Farruko

5. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

6. «Love Nwantiti (Ah Ah Ah)» CKay

9. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

10. «Moje Sve» Hava

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Love Nwantiti - Remix» CKay ft. DJ Yo! & AX’EL

2. «Love Nwantiti (Ah Ah Ah)» CKay

3. «Lutang» Jikamarie

5. «Nada Contra (Ciúme)» Clarissa

6. «The Red Means I Love You» Madds Buckley

7. «Only» LeeHi

8. «ich Will Dich» Rubi, ThatGurlHanna

9. «Life Goes On» Oliver Tree

10. «Lalisa» Lisa

