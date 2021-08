Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez les classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 18 août 2021

L’Américaine Doja Cat, 25 ans, est entrée dans les charts avec le single «Woman». DR

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

2. «Bad Habits» Ed Sheeran

3. «Beggin’» Maneskin

4. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

5. «Im Schatten der Feigenbäume» Shindy

6. «Love Tonight» Shouse

7. «Blaues Licht» RAF Camora ft. Bonez MC

8. «Good 4 U» Olivia Rodrigo

9. «Auf & Ab» Montez

10. «Woman» Doja Cat

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Ik Ga Zwemmen» Mart Hoogkamer

2. «Loverboy» A-Wall

3. «Bilmem Mi» Sefo

4. «Puppy Princess» Hot Freaks

5. «FVN!» LVL1

6. «Love Me Like That» Sam Kim

7. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

8. «Mon Amour» Zzoilo

9. «Amapolas» Leo Rizzi

10. «Not Around» Nova

