SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 27 janvier 2022.

Le girls band GOT the beat figure à la 6e place du Top des singles les plus viraux avec «Step Back». YouTube

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «abcdefu» Gayle

2. «Heat Waves» Glass Animals

3. «Shivers» Ed Sheeran

4. «Pepas» Farruko

5. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

6. «Enemy» Imagine Dragons, J.I.D

7. «Easy On Me» Adele

8. «Cold Heart (PNAU Remix)» Elton John, Dua Lipa

9. «Stay» Justin Bieber, The Kid Laroi

10. «Infinity» Jaymes Young

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «I Hope You’re Happy» Games We Play

2. «Te Marqué Pedo» Alex Luna ft. DAAZ

3. «Before I Knew It» Mason Ramsey

4. «Hrs And Hrs» Muni Long

5. «Down Under» Luude, Colin Hay

6. «Step Back» GOT the beat

7. «WA DA DA» Kep1er

8. «Mon Soleil (Emily in Paris)» Ashley Park

9. «We Don’t Talk About Bruno» Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz, Encanto - Cast

10. «Love Grows (Where my Rosemary Goes)» Edison Lighthouse

