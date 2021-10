Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 20 octobre 2021.

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Easy On Me» Adele

2. «Heat Waves» Glass Animals

3. «Pepas» Farruko

4. «Shivers» Ed Sheeran

5. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

6. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

7. «Bad Habits» Ed Sheeran

8. «Love Nwantiti (Ah Ah Ah)» CKay

9. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

10. «Cold Heart (Pnau Remix)» Elton John, Dua Lipa

Top 10 des morceaux les plus viraux dans le monde

1. «See You Later (ten years)» Jenna Raine

2. «Pink Soldiers» «Squid Game» Soundtrack

3. «Frozen» Whocallizza

4. «Está Dañada» Ivan Cornejo

5. «Masquerade» Siouxxie

6. «Money» Lisa

7. «Notion» The Rare Occasions

8. «Love Nwantiti (ah ah ah)» CKay

9. «The Red Means I Love You» Madds Buckley

10. «I Love You So» The Walters

