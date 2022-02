Titres les plus streamés en Suisse et viraux ailleurs

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 17 février 2022.

Le rappeur américain Lil Nas X, ici dans le clip de «Thats What I Want», titre parmi les plus écoutés en Suisse. Youtube

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Heat Waves» Glass Animals

2. «abcdefu» Gayle

3. «Shivers» Ed Sheeran

4. «Pepas» Farruko

5. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

6. «Enemy» Imagine Dragons, J.I.D

7. «Brividi» Mahmood, Blanco

8. «Cold Heart (PNAU Remix)» Elton John, Dua Lipa

9. «Thats What I Want» Lil Nas X

10. «Infinity» Jaymes Young

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Maytag (Tax Free)» Ben Reilly

2. «Doobey» OAFF, savera, Lothika, Kausar Munir

3. «Miel» Lauri Garcia

4. «Meant To Be Yours» Jamie Muscato, Original West End Cast of Heathers

5. «Playboy» Jx.Zero

6. «Toxic Pony» Altego, Britney Spers, Ginuwine

7. «Düser Aklima» Semicenk

8. «Cayó La Noche (remix)» La Pantera, Quevedo, Juseph, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, El Ima

9. «Akuma no Ko» Ai Higuchi

10. «Ginseng Strip 2002» Yung Lean

