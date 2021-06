Top des singles en Suisse et viraux dans le monde 

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des chansons les plus streamées en Suisse ainsi que le top des morceaux les plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 9 juin 2021.

La chanteuse californienne Billie Eilish, 19 ans, figure à la 10e place du Top suisse avec le single «Lost Cause». Imago

Top 10 des titres les écoutés en Suisse

1. «Good 4 U» Olivia Rodrigo

2. «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X

3. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

4. «Zitti E Buoni» Maneskin

5. «Friday (Dopamine Re-edit)» Riton, Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman

6. «Rosenkrieg» Mozzik, Loredana

7. «Beggin'» Maneskin

8. «Peaches» Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon

9. «Petrouchka» Soso Maness ft. PLK

10. «Lost Cause» Billie Eilish

Pour Seb, tout est parti d’un bootleg

Le chanteur Seb vit à Los Angeles. Instagram

En avril 2021, l’Américain Seb a posté un extrait de «Seaside_demo» sur TikTok en le mixant avec «Watermelon», de Harry Styles. Sa publication a cartonné: près de 2 millions de vues. Pour des questions de droits d’auteur, dans la version finale de «Seaside_demo», 9e titre le plus viral selon Spotify, la musique du membre de One Direction n’apparaît plus, ce qui n’a pas empêché le succès d’être au rendez-vous.

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Paty Trem Barbie» MC Magrella, DJ Anderson do Paraiso

2. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

3. «Here’s Your Perfect» Jamie Miller

4. «Build a Bitch» Bella Poarch

5. «Vai Rebola Trava VS To Doidinho pra ver o seu Piercing no peito» Otavio Beats, Mc Calvin

6. «Phonky Town» PlayaPhonk

7. «Castaways» The Backyardigans

8. «Shum» Go_A

9. «Seaside_demo» Seb

10. «Zitti E Buoni» Maneskin

20minutes Radio

20minutes Radio propose le meilleur de la musique sur plusieurs chaînes thématiques (généraliste, trend/newcomer, hip-hop/r’n’b, french rap, chillout/lounge et workout).