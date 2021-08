Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez les classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 11 août 2021.

Après «Montero», le rappeur américain Lil Nas X continue d’affoler les stats avec «Industry Baby» au clip plutôt hot. DR

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

2. «Bad Habits» Ed Sheeran

3. «Beggin’» Maneskin

4. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

5. «Blaues Licht» RAF Camora ft. Bonez MC

6. «Good 4 U» Olivia Rodrigo

7. «Love Tonight» Shouse

8. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

9. «Sommergewitter» Pashanim

10. «Auf & Ab» Montez

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «FVN!» LVL1

2. «Puppy Princess» Hot Freaks

3. «Diamond in the rough» Arik Ancelin

4. «Bilmem Mi?» Sefo

5. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

6. «Mon Amour» Zzoilo

7. «Everywhereigo» Babyxsosa

8. «FMRN» Lilyisthatyou

9. «Not Into You» Brooksie

10. «Paris» Ingratax

