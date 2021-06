Top des singles en Suisse et viraux dans le monde 

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des chansons les plus streamées en Suisse ainsi que le top des morceaux les plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 16 juin 2021.

Le groupe ukrainien Go_A figure à la 10e place du Top viral avec son single «Shum». Imago

Top 10 des titres les écoutés en Suisse

1. «Good 4 U» Olivia Rodrigo

2. «Friday (Dopamine Re-edit)» Riton, Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman

3. «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X

4. «Beggin'» Maneskin

5. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

6. «Your Love (9PM)» ATB, Topic, A7S

7. «Zitti E Buoni» Maneskin

8. «Peaches» Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon

9. «Cover Me In Sunshine» P!nk, Willow Sage Hart

10. «Dinero» Trinidad Cardona

Chanson décriée très appréciée

Visionné à 8,45 millions de reprises, «Alcohol-Free» de Twice a été le clip le plus regardé sur YouTube durant la journée du 14 juin 2021. Pour la petite anecdote, cette chanson ne plaît pas du tout à Jeongyeon, une des neuf membres du girls­band de K-pop. L’artiste de 24 ans a raconté, dans une émission de la radio SBS Power FM, qu’elle était bien trop portée sur l’alcool et que cela ne collait pas avec l’univers de Twice.

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Paty Trem Barbie» MC Magrella, DJ Anderson do Paraiso

2. «I Wanna Be Your Slave» Maneskin

3. «Here’s Your Perfect» Jamie Miller

4. «Não, Não Vou (Passa Lá em Casa)» Mari Fernandez

5. «Eu Sou o Mestre dos Magos» DJ GRZS, MC Marofa, MC Fazano, MC Méro RF

6. «Build a Bitch» Bella Poarch

7. «Vai Rebola Trava vs To Doidinho pra ver o seu Piercing no peito» Otavio Beats, Mc Calvin

8. «Beggin'» Maneskin

9. «Phonky Town» PlayaPhonk

10. «Shum» Go_A

