Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 15 décembre 2021.

La Texane Gayle règle ses comptes avec son ex dans «abcdefu», 1er du Top suisse. DR

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «abcdefu» Gayle

2. «Easy On Me» Adele

3. «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey

4. «Shivers» Ed Sheeran

5. «Heat Waves» Glass Animals

6. «Last Christmas» Wham!

7. «Jefe» Ninho

8. «Pepas» Farruko

9. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

10. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «I Am Woman» Emmy Meli

2. «abcdefu» Gayle

3. «Swimming Pool» Marie Madeleine

4. «We Don’t Talk About Bruno» Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz, Encanto - Cast

5. «Super Max!» Pitstop Boys

6. «Rozmazana Kreska» Kinny Zimmer

7. «Die For You» Valorant & Grabbitz

8. «Titan» Salastkbron

9. «Surface Pressure» Jessica Darrow

10. «Own Brand Freestyle» FelixThe1st X Dreya Mac ft. Finch Fetti

20 minutes Radio

20 minutes Radio propose le meilleur de la musique sur plusieurs chaînes thématiques (généraliste, trend/newcomer, hip-hop/r’n’b, french rap, chillout/lounge et workout).