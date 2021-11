Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 24 novembre 2021.

La chanteuse américaine Elley Duhé, 29 ans, figure à la 10e place du classement Viral avec «Middle Of The Night». Instagram

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Easy On Me» Adele

4. «Mit Dir» Sido

6. «Oh My God» Adele

7. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

8. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

10. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «abcdefu» Gayle

2. «Sad Girlz Luv Money Remix» Amaarae, Kali Uchis, Moliy

3. «Do It To It» Acraze ft. Cherish

4. «Own Brand Freestyle» FelixThe1st ft. Dreya Mac & Finch Fetti

5. «abcdefu (angrier)» Gayle

6. «Notion» The Rare Occasions

7. «Por Supuesto» Marina Sena

8. «Coming For You» Switch OTR

9. «Toxic» BoyWithUke

10. «Middle Of The Night» Elley Duhé

