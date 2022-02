SPOTIFY : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 3 février 2022.

Le chanteur américain Jaymes Young figure à la 10e place du Top Spotify Suisse avec le titre «Infinity». DR

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Brividi» Mahmood, Blanco

2. «Heat Waves» Glass Animals

3. «abcdefu» Gayle

4. «Shivers» Ed Sheeran

5. «Pepas» Farruko

6. «Where Are You Now» Lost Frequencies ft. Calum Scott

7. «Enemy» Imagine Dragons, J.I.D

8. «Cold Heart (PNAU Remix)» Elton John, Dua Lipa

9. «Easy On Me» Adele

10. «Infinity» Jaymes Young

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Te Marqué Pedo» Alex Luna ft. DAAZ

2. «SloMo» Chanel

3. «The Rumbling» SiM

4. «I Hope You’re Happy» Games We Play

5. «Mudhal Nee Mudivum Nee Title Track» Darbuka Siva, Sid Sriram

6. «Before I Knew It» Mason Ramsey

7. «Akuma no Ko» Ai Higuchi

8. «Down Under» Luude, Colin Hay

9. «Hrs And Hrs» Muni Long

10. «Ay Mamá» Rigoberta Bandini

