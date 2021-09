Top des singles en Suisse et viraux dans le monde

Spotify : Singles les plus streamés en Suisse et viraux dans le monde

Découvrez le classement des titres les plus streamés en Suisse et celui des plus viraux dans le monde selon Spotify en date du 22 septembre 2021.

Clinton Kane, moitié norvégien, moitié philippin, est 10e du Top viral avec «I Guess I’m In Love». Instagram

Top 10 des titres les plus écoutés en Suisse

1. «Stay» The Kid Laroi, Justin Bieber

3. «Industry Baby» Lil Nas X, Jack Harlow

4. «Pepas» Farruko

7. «2CB» Raf Camora ft. Luciano

8 «Woman» Doja Cat

9. «Thats What I Want» Lil Nas X

Top 10 des titres les plus viraux dans le monde

1. «Love Nwantiti (Ah Ah Ah)» CKay

2. «Love Nwantiti - Remix» CKay ft. DJ Yo! & AX ’ EL

3. «Affet Beni Sevgilim» Ege Balkız, Burry Soprano

4. «Life Goes On» Oliver Tree

5. «Meet Me At Our Spot» The Anxiety, Willow, Tyler Cole

6. «Only» LeeHi

7. «Love Nwantiti - North African Remix» CKay ft. ElGrande Toto

8. «Do It To It» Acraze

9. «Mon Amour - Remix» Zzoilo & Aitana

10. «I Guess I’m In Love» Clinton Kane

